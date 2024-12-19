Міноборони Росії заявило про атаку понад 80 українських безпілотників
Міноборони Росії заявило, що у ніч проти 19 грудня Федерацію атакували 84 безпілотники, повідомляє Українська правда.
У російському відомстві заявили, що їхня ППО нібито знищила "84 українських безпілотних літальних апарати".
"36 БпЛА знищено над територією Ростовської області, 21 – над територією Брянської області, 14 – над територією Бєлгородської області, шість - над територією Воронезької області, по три – над територіями Курської і Тамбовської областей і один – над територією Краснодарського краю", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 19 грудня російські місцеві пабліки повідомляли про пожежу на НПЗ у Ростовській області.