Міноборони Росії заявило про атаку понад 80 українських безпілотників

Міноборони Росії заявило, що у ніч проти 19 грудня Федерацію атакували 84 безпілотники, повідомляє Українська правда.

У російському відомстві заявили, що їхня ППО нібито знищила "84 українських безпілотних літальних апарати".

"36 БпЛА знищено над територією Ростовської області, 21 – над територією Брянської області, 14 – над територією Бєлгородської області, шість - над територією Воронезької області, по три – над територіями Курської і Тамбовської областей і один – над територією Краснодарського краю" , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня російські місцеві пабліки повідомляли﻿ про пожежу на НПЗ у Ростовській області.