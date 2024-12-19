Close button

Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 19 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 грудня зріс до рівня 41.9048 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 43.9581 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 53.2505 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 46.8577 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.3257 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.904 800+0.0777
EUR Євро 43.958 100+0.0438
GBP Фунт стерлінгів 53.250 500+0.1092
CHF Швейцарський франк 46.857 700+0.2043
PLN Польський злотий 10.325 700+0.0245

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics