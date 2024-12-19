Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 19 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 грудня зріс до рівня 41.9048 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 43.9581 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 53.2505 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 46.8577 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.3257 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.904 800 EUR Євро 43.958 100 GBP Фунт стерлінгів 53.250 500 CHF Швейцарський франк 46.857 700 PLN Польський злотий 10.325 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.