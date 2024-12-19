Курс валют НБУ на 19 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 19 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 18 грудня зріс до рівня 41.9048 за 1 долар.
Євро подорожчав на 4 коп. до 43.9581 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 53.2505 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 46.8577 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.3257 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.904 800
|EUR
|Євро
|43.958 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.250 500
|CHF
|Швейцарський франк
|46.857 700
|PLN
|Польський злотий
|10.325 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.