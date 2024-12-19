Ізраїль завдав "удару помсти" по хуситах у відповідь на атаки

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по позиціях хуситів у Ємені. Причиною стала низка атак бойовиків дронами, а також ракетний удар по країні цієї ночі, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Згідно із заявою ЦАХАЛу, об'єкти на західному узбережжі та в глибині Ємену, по яких вдарила ізраїльська авіація, "використовувалися силами хуситів для своїх військових операцій".

"Атаки на ці цілі завдають шкоди терористичній владі, запобігаючи використанню інфраструктури у військових і терористичних цілях, зокрема для перекидання іранської зброї в регіон" , - зазначили військові.

Ізраїльські військові також заявили, що "під керівництвом та за фінансування Ірану", хусити впродовж останнього року діяли разом з іншими бойовиками, щоб напасти на Ізраїль, "підірвати регіональну стабільність і порушити глобальне судноплавство".

Грізне попередження

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац виступив із попередженням лідерам хуситів після нічних ізраїльських ударів по Ємену.

"Довга рука Ізраїлю дотягнеться до вас. Той, хто підніме руку, отримає її відрубаною. Хто вдарить (нас), той буде уражений багато разів" , - сказав він.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі підтвердив, що цілями "точних ударів" були "порти та енергетична інфраструктура" в підконтрольній повстанцям столиці Сані, які хусити використовували для "своїх військових дій".

"З їхніми нападами на міжнародні судна і маршрути в Червоному морі та інших місцях, хусити стали глобальною загрозою. Хто стоїть за хуситами? Іран" , - сказав він в англомовному відеозверненні та пообіцяв, що військові "діятимуть проти будь-кого на Близькому Сході", хто буде загрожувати Ізраїлю.

Атаки єменських хуситів на Ізраїль

З 7 жовтня 2023 року, коли терористи палестинського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Газа, ісламське угруповання хуситів в Ємені, за підтримки Ірану, регулярно обстрілюють ізраїльські міста безпілотниками і ракетами.

Цієї ночі хусити випустили в напрямку Ізраїлю ракету, але її успішно збила ППО.

Перед цим єменські повстанці атакували Ізраїль ракетами у жовтні. Однак удар не мав успіху.

15 вересня хусити вперше атакували ракетою центральні райони Ізраїлю, але ціль також ліквідувала ППО.