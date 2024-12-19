У Ростовській області РФ після атаки дронів спалахнула пожежа на НПЗ

У ніч на 19 грудня у місті Новошахтинськ Ростовської області РФ пролунали вибухи, після яких на місцевому НПЗ почалась пожежа, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать відео очевидців з місця події.

За даними з соцмереж, незадовго до пожежі територію атакувала велика кількість БПЛА. Раніше про атаку безпілотників на Ростовську область повідомляв голова регіону — Ігор Слюсарь.

Він заявляв, що близько опівночі було знищено 7 дронів, зокрема 6 у Таганрозі та один у Батайську, але "робота з їх ліквідації триває".

Як повiдомлялось, 18 грудня В Ростовській області Росії атакували ФКП "Комбінат Кам’янський", що є одним з найбільших хімічних підприємств.