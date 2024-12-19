Зеленський підтвердив візит до Києва спецпредставника Трампа щодо України та РФ

Київ підтверджує, що майбутній спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну ще до інавгурації нового президента США. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Брюсселі в ніч на четвер, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи інформацію про можливий візит, Зеленський запевнив, що ця поїздка точно відбудеться.

"Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі" , – заявив президент, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення російсько-української війни.

Примітно, що виходячи зі слів президента, візит генерала Келлога відбудеться ще до вступу Трампа у повноваження президента – а отже, і до призначення цього Келлога на посаду. Як відомо, інавгурація нового президента запланована на 20 січня 2025 року.

Водночас, Зеленський висловив скепсис щодо успішу місії Келога.

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни" , – заявив він.

Раніше американський генерал заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни, тож він має відвідати також РФ.