Росіяни завдали ракетного удару по Ромнах: пошкоджені житлові будинки
Російське військо вдарило ракетами по Сумській області ввечері 18 грудня, пошкоджені житлові будинки, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Сумської обладміністрації.
За її інформацією, росіяни завдали ракетного удару по Ромнах після дев'ятої вечора.
"Внаслідок атаки пошкоджено 9 житлових будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — зазначили в ОВА.
Жителям понівечених осель запропонували тимчасово переїхати до гуртожитків.
Триває ліквідація наслідків атаки.
Як повiдомлялось, у Куп'янську на Харківщині через удар дрона поранені двоє поліцейських.