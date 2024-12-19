Росіяни завдали ракетного удару по Ромнах: пошкоджені житлові будинки

Російське військо вдарило ракетами по Сумській області ввечері 18 грудня, пошкоджені житлові будинки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обладміністрації.

За її інформацією, росіяни завдали ракетного удару по Ромнах після дев'ятої вечора.

"Внаслідок атаки пошкоджено 9 житлових будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає" , — зазначили в ОВА.

Жителям понівечених осель запропонували тимчасово переїхати до гуртожитків.

Триває ліквідація наслідків атаки.

Як повiдомлялось, у Куп'янську на Харківщині через удар дрона поранені двоє поліцейських.