Окупанти застосували 85 безпілотників та дві ракети: як відпрацювала ППО

У ніч на 19 грудня росіяни атакували Україну десятками безпілотниками та кількома ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 45 "Шахедів" та імітаційних безпілотників, ще 40 були локаційно втрачені.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму та Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-59/69 з повітряного простору Курської області, а також 85 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів з районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел (РФ).

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.