Зеленський про миротворців в Україні: Є позитив від деяких лідерів

Президент України Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії. Про це він заявив на пресконференції після завершення переговорів.

Зеленський пояснив, що зараз тривають консультації, у проведенні яких допомагає президент Франції Емманюель Макрон

"Ми проговорювали з Емманюелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає – ред.) посилення України" , – заявив він.

Президент Зеленський наголосив, що вже отримав позитивні новини.

"Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів" , – заявив він.