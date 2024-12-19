Зеленський про миротворців в Україні: Є позитив від деяких лідерів
Президент України Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії. Про це він заявив на пресконференції після завершення переговорів.
Зеленський пояснив, що зараз тривають консультації, у проведенні яких допомагає президент Франції Емманюель Макрон
"Ми проговорювали з Емманюелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає – ред.) посилення України", – заявив він.
Президент Зеленський наголосив, що вже отримав позитивні новини.
"Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів", – заявив він.
Втім, президент утримався від конкретизації формату місії, пояснивши, що це "сенситивне питання".
"Тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі", – додав він.