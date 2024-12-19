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Зеленський про миротворців в Україні: Є позитив від деяких лідерів

Зеленський про миротворців в Україні: Є позитив від деяких лідерів
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії. Про це він заявив на пресконференції після завершення переговорів.

Зеленський пояснив, що зараз тривають консультації, у проведенні яких допомагає президент Франції Емманюель Макрон

"Ми проговорювали з Емманюелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає – ред.) посилення України", – заявив він.

Президент Зеленський наголосив, що вже отримав позитивні новини.

"Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів", – заявив він.

Втім, президент утримався від конкретизації  формату місії, пояснивши, що це "сенситивне питання". "Тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі", – додав він.

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