У парламенті Чехії схвалили продовження тимчасового захисту для українців

Палата депутатів парламенту Чехії у третьому, остаточному читанні схвалили закон Lex Ukrajina VII, який дозволить продовжити тимчасовий захист біженцям з України, яких зараз в Чехії близько 380 000, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання Novinky.

Нинішній тимчасовий захист закінчується в останній день березня, і завдяки закону його можна буде продовжити ще на рік, а потім, за необхідності, ще на рік.

Водночас біженці, які мають стабільну роботу і не отримують допомоги від держави, зможуть подати заяву на отримання спеціального дозволу на довгострокове проживання. Через п'ять років вони зможуть подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання.

Опозицію турбували суперечливі поправки, одна з яких вводить правило, згідно з яким росіяни повинні будуть спочатку відмовитися від російського громадянства, щоб отримати чеське громадянство.

Друга поправка вводить новий кримінальний злочин – діяльність на користь іноземної держави, якщо особа незаконно збирає чутливу, навіть якщо вона не засекречена, інформацію і передає її іншій державі.

Обидві поправки були схвалені депутатами.

"Є чітка причина, чому ми поспішаємо. Електронна реєстрація українців, які все ще проживають на території Чехії, повинна бути завершена до середини березня", – сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан у своєму заключному слові про людей з тимчасовим захистом.

За його словами, Сенат може обговорити закон на одному з перших засідань у січні, після чого президент повинен підписати його, що, за словами Ракушана, означає, що закон набуде чинності десь на початку лютого. Спочатку передбачалося, що закон набуде чинності 1 січня 2025 року.

Як повідомлялося, міністерство внутрішніх справ Чехії ще не реєструвало більшої кількості прибуття біженців з України у зв'язку із зимовим сезоном, як це очікувалось.

Також майже 12 тисяч громадян України подали заявки на отримання тимчасового захисту у Фінляндії від початку 2024 року, що менше, ніж торік.