Зеленський назвав неприпустимою можливість зменшення чисельності ЗСУ

Навіть отримання Україною запрошення до НАТО ще не дасть Києву права зменшити чисельність сил безпеки та оборони, а без того це зменшення є взагалі не припустимим. Про це заявив в ніч на четвер президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи можливі мирні гарантії безпеки у рамках мирних домовленостей президент нагадав, що найкращою гарантією для України було б членство України в Альянсі, тому Україна і далі працює над отриманням запрошення до вступу.

Втім, Зеленський розглядає усі можливі типи гарантій, у тому числі "санкційні та фінансові".

"Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде (з війною ред.) знову" , – заявив він.

Президент підкреслив, що у таких випадках Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил.

"Найкраще (з варіантів гарантій – ред.) – це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо" , – заявив Зеленський.