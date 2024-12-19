WSJ: Росія перекидає озброєння та системи ППО з Сирії до Лівії

Росія виводить системи протиповітряної оборони та інше озброєння з військових баз Сирії. Їх перекидають до Лівії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, російські вантажні літаки доставляли засоби протиповітряної оборони, включаючи радари для систем перехоплення С-400 і С-300, з Сирії на бази на сході Лівії. Бази контролює союзник Кремля - головнокомандувачу Лівійської національної армії Халіф Хафтар.

Росія також вивела з Сирії війська, військову авіацію та іншу зброю. РФ намагається зберегти вплив на Близькому Сході. Роками їй вдавалося це робити завдяки режиму Башара Асада у Сирії. Тепер Москва намагається використати іншого старого партнера в Лівії.

Росія і раніше тримала військову присутність у Лівії, в тому числі через ПВК "Вагнера", яка має тісні зв’язки з Хафтаром. Бойовики "Вагнера" використовували об’єкти Хафтара як транзитний вузол до інших африканських країн.

За словами американського чиновника, поки що неясно, чи залишаться системи озброєнь, включаючи компоненти С-400, у Лівії чи їх повернуть до Росії.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, кілька тижнів тому сирійські повстанці повалили режим Башара Асада в Сирії. Урядові війська не чинили значного опору опозиційним силам. Сам Асад втік до Росії.

У Москві заявляли, що нібито Асад погодився на добровільну передачу влади і лише потім покинув Сирію.

Росія на тлі подій у Сирії виводить свої кораблі з морських баз, а також перекидає залишки озброєння з баз. В Україні наголошують, що крах режиму Асада вдарив по РФ, оскільки Сирія була одним з союзників Москви протягом довгого періоду.