У столиці Сербії зроблять безкоштовним проїзд у громадському транспорті

Белград має намір запропонувати безкоштовний громадський транспорт для всіх мешканців із 1 січня 2025 року, повідомляє Лівий берег.

Мер сербської столиці Олександр Шапіч уточнив ‒ це означає, що “ніхто більше не повинен платити за квиток”.

Беглград з 1,7 мільйонів жителів ‒ одна з небагатьох великих європейських столиць без метрополітену. Але це не перше місто в Європі, яке зробило громадський транспорт безкоштовним. Раніше таку ініціативу запровадили Люксембург і Таллінн в Естонії.

У Белграді фіксують велику щільність автомобілів, тому жителі стикаються з годинами заторів, пересуваючись містом.

За останнє десятиліття кількість автомобілів зросла на 250 тисяч, зазначив Сапіч.

Хоча влада пообіцяла створити систему метро до 2030 року, план зіткнувся з численними затримками, які поки що зупинили проєкт.

Сапіч також пообіцяв до 2027 року повністю замінити міський парк автобусів, трамваїв і тролейбусів.

Белградська трамвайна система існує з 1892 року, має загальну довжину 127 кілометрів і є однією з найдовших мереж у Європі.