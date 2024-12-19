У Швеції не виключають участі у миротворчій місії в Україні

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не став виключати участі своєї країни у потенційній миротворчій місії в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю Kyiv Independent, опублікованому 18 грудня.

Відповідаючи на запитання, чи буде Швеція потенційно брати участь у місії в Україні на тлі розмов про можливе розгортання миротворців для моніторингу можливого припинення вогню, Йонсон сказав, що він "не виключає такої можливості".

Міністр зазначив, що Швеція вже має фізичну присутність в Україні через своє агентство оборонних закупівель, яке працює з українським урядом над закупівлею військового обладнання.

Йонсон також заявив, що Швеція не виключає можливості проведення військових навчань на території України.

Раніше керівниця зовнішньополітичної служби ЄС коментувала ідею миротворчої місії в Україні. Також про неї згадували президент Фінляндії та глава МЗС Нідерландів, зазначаючи втім, що наразі ця ідея є дуже "сирою".

Президент України Володимир Зеленський напередодні визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії.