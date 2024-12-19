Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Ростовській області

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у ніч на 19 грудня.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу.

"Сьогодні вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ. Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області" , – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що цей завод використовується для забезпечення потреб збройних сил Росії. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік.

"Підтверджується пожежа в районі об'єкта, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5" , – зазначили у Генштабі.

Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.