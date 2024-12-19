У Пекіні невдоволене санкціями ЄС проти китайських компаній за допомогу РФ

Китай висловлює жаль і рішуче виступає проти рішення ЄС додати китайські фізичні і юридичні особи у 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявив у четвер речник Міністерства торгівлі Китаю, повідомляє Європейська правда.

Відзначивши, що ЄС не прислухався до неодноразових заяв і заперечень Китаю і діяв умисно, речник заявив, що Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві і не санкціоновані Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Речник зазначив, що дії європейської сторони суперечать консенсусу, досягнутому китайськими та європейськими лідерами, і негативно впливають на економічні та торговельні відносини між Китаєм та ЄС.

Китай закликає європейську сторону діяти відповідно до підтримки всеосяжного стратегічного партнерства між Китаєм і ЄС і забезпечення стабільності глобальних промислових і логістичних ланцюгів, негайно припинити помилкову практику внесення китайських компаній до "чорних списків" і припинити завдавати шкоди законним інтересам китайських підприємств.

Китай вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських підприємств, заявив речник.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

У межах пакета ЄС наклав санкції на 54 людини та 30 організацій. Ці заходи покликані протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.