Нічна атака на Київщину: уламки дрону впали на залізницю
Київська область зазнала дронової атаки в ніч на 19 грудня, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.
"Чергова масована атака ворожих безпілотників на Київщину. Тривога тривала майже 9 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", — розповів він.
Влучань у житло чи критичну інфраструктуру не було.
За словами Кравченка, через падіння уламків збитого дрона в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок — вибиті вікна, понівечений паркан.
Уламки також впали на одну з ділянок залізниці — поки їх збирали, рух перекрили.
"Постраждалих серед населення немає", — додав голова ОВА.
Як повiдомлялось, армія РФ ночі атакувала Україну ракетами і 85 дронами.