Нічна атака на Київщину: уламки дрону впали на залізницю

Київська область зазнала дронової атаки в ніч на 19 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Чергова масована атака ворожих безпілотників на Київщину. Тривога тривала майже 9 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено" , — розповів він.

Влучань у житло чи критичну інфраструктуру не було.

За словами Кравченка, через падіння уламків збитого дрона в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок — вибиті вікна, понівечений паркан.

Уламки також впали на одну з ділянок залізниці — поки їх збирали, рух перекрили.

"Постраждалих серед населення немає" , — додав голова ОВА.

Як повiдомлялось, армія РФ ночі атакувала Україну ракетами і 85 дронами.