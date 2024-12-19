Українці вважають, що кожна фракція у Раді перешкоджає розвитку України – опитування

Українці вважають, що діяльність кожної окремої депутатської фракції у Верховній Раді скоріше перешкоджає розвитку держави, ніж сприяє йому.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 1-9 грудня, повідомляє Українська правда.

"У випадку всіх фракцій більше тих, хто вважає, що ця фракція перешкоджає розвитку держави, ніж тих, хто вважає, що її діяльність йде на користь України. Відносно найкраще респонденти оцінили діяльність фракцій "Європейська солідарність" (36% вважають, що її діяльність іде на користь Україні проти 41%, які вважають, що, навпаки, перешкоджає розвитку) і "Голосу" (29% проти 35%). Далі йде фракція "Батьківщини" (25% проти 47%)" , – пишуть соціологи.

Лише 18% опитаних вважають, що діяльність фракції "Слуги народу" йде на користь України, тоді як 65% переконані, що вона перешкоджає розвитку.

На запитання щодо групи "Платформа за мир і життя" 15% висловили думку, що її діяльність корисна для України, а протилежної думки дотримуються 50%.

Водночас соціологи акцентували, що більше половини респондентів – 55% – позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку. Разом з цим є 16%, які для кожної фракції зазначили, що її діяльність "перешкоджає" розвитку України.

Дослідження проходило 1-9 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів у віці від 18 років.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи акцентують, що за умов війни. крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, однак вони вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.