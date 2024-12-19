Зеленський просить ЄС допомогти із захистом газових сховищ та атомних електростанцій

Президент України Володимир Зеленський проситиме Євросоюз про захист кількох об’єктів в Україні, але розраховує і на США. Про це він заявив перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

У четвер вранці президент Зеленський прибув до Будинку Європи, де відбувається саміт Європейського союзу. ЄС запросив українського лідера для виступу та участі у дискусії лідерів.

"Нам потрібна єдність в Європейському союзі у підтримці України" , – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що звернеться для лідерів з кількома проханнями.

"Топпріоритет для нас – це захист нашого енергетичного сектора, я кажу передусім про ядерні станції. Якщо щось піде не так, це дуже небезпечно і для нас, і для Європи. А також будемо говорити про те, як захистити газові сховища, що теж важливо і для нас, і для Європи" , – заявив він.

Зокрема, український президент проситиме колег з держав ЄС про постачання нових систем ППО для захисту двох десятків стратегічних об’єктів.

Втім, Зеленський вважає ключовим елементом збереження підтримки США.