Російський військовий зізнався про наказ розстрілювати українських полонених
Бійці бригади "Форпост" Держприкордонслужби України під час бою взяли в полон російського військового. Полонений зізнався, що російським солдатам віддали наказ знищувати українських військовополонених, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
На допиті з’ясувалося, що полонений росіянин — 51-річний чоловік, який провів 37 років за ґратами. Він зізнався, що російські військові отримали накази не здаватися в полон, а українських полонених розстрілювати.
"Нам казали не здаватись, а полонених — "обнулити", — розповів російський військовий.
Також прикордонники розповіли подробиці бою.
Вони зазначили, що під час атаки ворог використовував 8 МТ-ЛБ, половину з яких українські захисники успішно знищили.
"Піхоту, яка розбіглась, добивали пілоти FPV-дронів та мінометники. Одного "асвабадітєля" взяли в полон", — розповів прикордонник із позивним "Космос".