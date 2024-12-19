Російський військовий зізнався про наказ розстрілювати українських полонених

Бійці бригади "Форпост" Держприкордонслужби України під час бою взяли в полон російського військового. Полонений зізнався, що російським солдатам віддали наказ знищувати українських військовополонених, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

На допиті з’ясувалося, що полонений росіянин — 51-річний чоловік, який провів 37 років за ґратами. Він зізнався, що російські військові отримали накази не здаватися в полон, а українських полонених розстрілювати.

"Нам казали не здаватись, а полонених — "обнулити" , — розповів російський військовий.

Також прикордонники розповіли подробиці бою.

Вони зазначили, що під час атаки ворог використовував 8 МТ-ЛБ, половину з яких українські захисники успішно знищили.