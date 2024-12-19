Президент Литви скептично оцінив можливість переговорів з РФ

Президент Литви Гітанас Науседа скептично ставиться до ідеї мирних переговорів з Росією на нинішньому етапі війни, коли Росія перебуває в сильній позиції. Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Науседа вважає, що зараз занадто рано говорити про переговори.

"Я чув певні чутки про мирні переговори. На мою думку, ще занадто рано про це говорити.

Росія зараз у наступальній позиції, Росія йде вперед, Росія почувається сильнішою у будь-яких можливих переговорах. Це не призведе до справедливого і стійкого миру" , – сказав президент Литви.

За його словами, будь-які спроби вийти на переговори зараз означатимуть несправедливий і нестійкий мир.

"Росія не демонструє жодної волі до переговорів. Гадаю, у цій ситуації ми можемо робити все від нас залежне для підтримки України, щоб зробити Україну сильнішою. І лише після цього просуватися до столу переговорів" , – заявив Науседа.

Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.