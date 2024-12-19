Рада з другої спроби відкликала Бойка з комітету з прав людини

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада відкликала нардепа Юрія Бойка з посади члена комітету з питань прав людини.

Як написав﻿ нардеп Ярослав Железняк, "за" проголосували 258 голосів.

"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", – написав Железняк.

Нагадаємо, вчора депутати також намагалися відкликати Бойка з комітету, але забракло﻿ голосів: проголосували лише 217 депутатів при необхідних 226 голосах.

Зазначимо, ініціатива про відкликання Бойка з комітету Ради з прав людини з'явилася після заяв депутата про "радикалів" в Україні та утиски російськомовних.

У середу Бойко відвідав СБУ, після чого опублікував відео з вибаченнями перед українцями, у якому назвав Путіна "воєнним злочинцем" і заявив, що не хоче, аби його слова використовувала Росія.