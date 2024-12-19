Добровольці отримають рівні пенсії з військовослужбовцями: деталі закону

Верховна Рада України ухвалила законопроект, який гарантує пенсійні виплати на рівні з військовослужбовцями для добровольців, які на початку повномасштабного вторгнення стали на захист України, але не встигли оформитися до офіційних військових структур, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Добровольці-учасники бойових дій отримають рівні пенсійні гарантії з військовослужбовцями

Цивільні особи, які на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно стали на захист України, але не встигли оформитися до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, отримають пенсійні виплати на рівні з військовослужбовцями. Також сім’ї загиблих добровольців зможуть претендувати на пенсії в разі втрати годувальника на рівні з родинами загиблих військових.

Що передбачає закон

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект, який урегульовує питання соціальних гарантій для добровольців. Документ було розроблено за участі Міністерства у справах ветеранів та провідних ветеранських організацій.

Закон стосується громадян, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року брали безпосередню участь у бойових діях, але не встигли вступити до лав Збройних Сил України, Національної гвардії, МВС, СБУ чи інших структур.

Основні положення законопроекту:

Пенсії для добровольців: Учасники бойових дій з-поміж цивільних осіб, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час бойових дій, отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби.

Учасники бойових дій з-поміж цивільних осіб, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час бойових дій, отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби. Пенсії родинам загиблих: Члени сімей добровольців, які загинули або зникли безвісти під час бойових дій, отримуватимуть пенсії у разі втрати годувальника на рівні з родинами загиблих військових.

Члени сімей добровольців, які загинули або зникли безвісти під час бойових дій, отримуватимуть пенсії у разі втрати годувальника на рівні з родинами загиблих військових. Дострокові пенсії: Добровольці, які брали участь у захисті країни, матимуть право на дострокові пенсії за віком, як і інші учасники бойових дій.

Ухвалення законопроекту є кроком до забезпечення соціальної справедливості щодо захисників і захисниць України та їхніх родин. Раніше багато добровольців, які від початку вторгнення стали на захист країни, опинилися поза межами чинного законодавства та не мали достатньої підтримки.

"Добровольці-патріоти, котрі сміливо вступили в бій з агресором поза офіційними збройними формуваннями, пізніше опинилися у “сірій зоні” чинного законодавства - без відповідної соціальної підтримки з боку держави.Тому ухвалення даного закону сприятиме забезпеченню прав, інтересів та гарантій нашим воїнам та їхнім рідним" , - зазначила міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, що Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.