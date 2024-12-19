Росіяни не полишають спроб захопити острів Козацький на Херсонщині – ЗСУ

Російські окупаційні війська на півдні продовжують свої спроби форсувати протоки і закріпитись на одному з островів. Їх основний напрямок сьогодні – острів Козацький на Херсонщині. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

"Щодо островів ситуація змінилась мало, ворог продовжує обстріли і продовжує намагання форсувати певні протоки, взяти плацдарм і закріпитися на якомусь з островів. І основний їх напрямок – це острів Козацький, де останнім часом щодня тривають по декілька бойових зіткнень" , – повідомив Волошин.

За словами речника, ворог продовжує ракетні удари по населених пунктах Півдня і, зокрема, напередодні пізно увечері завдав ракетного удару по місту Кривий Ріг.