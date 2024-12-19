Росіяни не полишають спроб захопити острів Козацький на Херсонщині – ЗСУ
Російські окупаційні війська на півдні продовжують свої спроби форсувати протоки і закріпитись на одному з островів. Їх основний напрямок сьогодні – острів Козацький на Херсонщині. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.
"Щодо островів ситуація змінилась мало, ворог продовжує обстріли і продовжує намагання форсувати певні протоки, взяти плацдарм і закріпитися на якомусь з островів. І основний їх напрямок – це острів Козацький, де останнім часом щодня тривають по декілька бойових зіткнень", – повідомив Волошин.
За словами речника, ворог продовжує ракетні удари по населених пунктах Півдня і, зокрема, напередодні пізно увечері завдав ракетного удару по місту Кривий Ріг.
"Є руйнування цивільної інфраструктури, постраждали житлові будинки. Це прямий терор проти мирного населення", - наголосив Волошин.