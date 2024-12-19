Путін погрожує "Орєшніком" Києву та запропонував експеримент

Російський правитель Володимир Путін запропонував провести технологічний експеримент: щоб Захід і Україна визначили об'єкт у Києві, Росія туди вдарить "Орєшніком", а системи ППО і ПРО спробують його перехопити, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Путін під час так званих "Підсумків року".

Путін знову повторив тезу своєї пропаганди, що шансів збити "Орєшнік" ні в кого немає. Дальність цієї ракети, за його словами, становить до 5,5 тисячі кілометрів.

Лідер країни-терориста каже, що навіть засоби протиракетної оборони, які встановлені в Румунії та Польщі, не здатні дістати до комплексу "Орєшнік".

За словами глави Кремля, якщо західні експерти вважають, що "Орєшнік" - це вдосконалена стара, радянська зброя, то нехай "організують для Росії і Заходу високотехнологічну дуель".

"Нехай визначать якийсь об'єкт, скажімо, в Києві, зосередять туди всі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо удару "Орєшніком". І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, а от чи готова інша сторона?".

На додаткове запитання представника російського військового ЗМІ, чому ракета називається "Орєшнік", Путін відповів "Чесно? Не знаю".