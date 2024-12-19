Рада проголосувала за закон про ліквідацію МСЕК у другому читанні

Верховна Рада України прийняла у цілому законопроєкт про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій, починаючи із наступного року. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

"Рада прийняла в цілому про ліквідацію МСЕК з 2025 року. За законопроєкт #12178 - 259 голосів. Замість з 01 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)" , - написав він.

Як повідомлялося, 16 грудня у МОЗ поінформували, що в Україні на заміну МСЕК створили 1348 експертних команд у 286 лікарнях.