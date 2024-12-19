Прем'єр Бельгії не бачить ознак того, що США згорнуть допомогу Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо не бачить ознак того, що США згорнуть підтримку України, але, за його словами, Європа у цьому плані повинна робити більше. Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

За словами де Кроо, зараз жодні дії на підтримку України не можуть вважатися достатніми.

"Я не бачу ознак того, що США згорнуть свою підтримку України. Але ми повинні робити максимум у ситуації війни. Того, що можна зробити ніколи не може бути достатньо" , – сказав прем'єр Бельгії.

За його словами, Європа має масштабувати виробництво зброї якомога скоріше.

Також він згадав про фінансову підтримку України і кредит на 50 млрд євро за рахунок активів РФ.