РФ з вересня 2022 року визнала 98 тисяч втрат серед мобілізованих – ГУР

Українська розвідка повідомила, що за підрахунками росіян втрати мобілізованих солдатів армії РФ під час війни проти України з вересня 2022 року по жовтень 2024 року сягають 98 тисяч. Ця статистика не враховує втрати серед контрактників, строковиків, найманців та інших підрозділів агресора, повідомляє Українська правда.

"Окупаційна армія держави-агресора Росії у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України у кількості 98 641 одиниць особового складу" , – йдеться у повідомленні ГУР.

Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали:

угруповання військ "Центр" ЗС РФ – 21710 окупантів;

угруповання військ "Запад" ЗС РФ – 20155 окупантів;

угруповання військ "Восток" ЗС РФ – 16770 окупантів;

угруповання військ "Юґ" ЗС РФ – 16465 окупантів;

угруповання військ "Днєпр" ЗС РФ – 10449 окупантів;

угруповання військ ЗС РФ у Запорізькій області – 10120 окупантів;

угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ – 2972 окупанти.

Зазначається, що вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора.