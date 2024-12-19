Коломойському продовжили арешт у справі про замах

Печерський районний суд Києва продовжив термін перебування бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 9 лютого 2025 року в рамках справи про замах на адвоката Сергія Карпенка, повідомляє Ділова столиця.

Про це заступник голови наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко повідомив у Telegram-каналі.

Нагадаємо, у 2003 році в Криму було скоєно замах на адвоката Сергія Карпенка, який нібито відмовився сприяти Коломойському у здобутті контролю над заводом "Дніпроспецсталь". Він отримав три ножові поранення, але вижив.

Четверо виконавців злочину були затримані, а пізніше засуджені до позбавлення волі на строки від шести до 12 років.

Як повiдомлялось, 28 листопада Кіпр відкликав ще 77 паспортів у людей, які отримали громадянство за допомогою суперечливої схеми "золотих віз". Серед них – російський олігарх Олег Дерипаска та український бізнесмен Ігор Коломойський.