Конфіскований у російського олігарха завод продали за майже 2 млрд грн

Фонд державного майна України 19 грудня 2024 року продав на приватизаційному аукціоні націоналізоване ТОВ "Аерок" за 1,89 млрд грн, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні відбувся онлайн-аукціон з приватизації об’єкта великої приватизації – державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" з фінальним результатом 1,890 млрд гривень. За право власності на об’єкт змагалися 3 учасники" , - йдеться в повідомленні.

У ході торгів ціна виставленого активу зросла майже вдвічі.

Згідно із затвердженими умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності товариства, погасити протягом 6 місяців борги із заробітної плати та перед бюджетом, прострочену кредиторську заборгованість товариства, дотримуватися соціальних гарантій та не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців від дати переходу до нього права власності на придбану частку.

За словами в.о. голови Фонду держмайна Іванни Смачило, після завершення всіх приватизаційних процесів власник зможе інвестувати у підприємство, що дозволить розвивати галузь, створювати додаткові надходження до місцевого та державного бюджетів й надати людям нові робочі місця.

Всі кошти від приватизації цього об’єкта спрямуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомлялося, ТОВ "Аерок" – один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Підприємство, що належало підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову, було конфісковане у 2022 році. Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 22 серпня 2023 року та постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 10 жовтня 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Аерок" було стягнуто в дохід держави і передане в управління ФДМУ.