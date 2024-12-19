Майже 70% українців не довіряють військовослужбовцям ТЦК – опитування

У грудні 2024 року дві третини українців (67%) не довіряють військовослужбовцям ТЦК, довіряють - 29% респондентів.﻿ Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Найвищий рівень недовіри до військовослужбовців ТЦК серед мешканців західних та пограничних областей, наймолодшого покоління, чоловіків.

Як зазначають соціологи, у суспільстві фіксуються найвищі показники довіри до військових. Водночас є значні відмінності у рівні довіри відповідно до категорій військових.

Так, 96% довіряють ветеранам АТО, які зараз знову воюють, 91% довіряють ветеранам нинішньої війни, 88% довіряють ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

У категорії військових 94% довіряють військовим ЗСУ, які служать на передовій, 76% довірять тим, хто служить у тилу (не ТЦК).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 5-6 грудня 2024 року серед 1000 респондентів віком в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.