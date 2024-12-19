У ЄС планує допомогти Молдові у разі припинення постачань газу з РФ

У разі повного припинення постачання російського газу у Молдову з 1 січня 2025 року і проблем з електрогенерацією Європейський Союз має допомогти країні здолати кризу. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола на пресконференції в рамках саміту ЄС 19 грудня, повідомляє Європейська правда.

Метсола вважає високою ймовірність того, що 1 січня 2025 року РФ зупинить постачання і відключить газу, який наразі йде у Придністров’я та використовується для генерації електроенергії для всієї Молдови.

"Ми повинні пом’якшити вплив очікуваного припинення Росією постачання газу у Придністров’я, що на практиці означає, що Придністров’я зануриться у темряву 1 січня" , – пояснила вона.

У цьому разі, за словами президентки, Євросоюз має втрутитися в ситуацію, щоб допомогти народу Молдови, який обрав європейське майбутнє.

"Ми маємо бути готовими швидко втрутитися, щоб переконатися, що люди не отримуватимуть величезні непідйомні рахунки" , – підкреслила вона.

Президентка Європарламенту наголосила, що ЄС має знайти можливості "сплатити рахунки, які вони (громадяни Молдови – ред.) не можуть собі дозволити".

"Думаю, буде зростати консенсус щодо того, щоб дати негайне рішення цієї проблеми... Це був мій меседж лідерам ЄС, і він був сприйнятий добре" , – сказала Метсола.

Нагадаємо, влада Молдови готується до енергетичної кризи. 16 січня у країні почав діяти надзвичайний стан в енергетиці.