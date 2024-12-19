Від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за схеми з виїздом за кордон

В Україні від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Про це йдеться у повідомленні Укртрансбезпеки, повідомляє Економічна правда.

Серед порушників 10 ФОПів та три компанії. Їх відключили на 3 місяці.

Згідно наказом Укртрансбезпеки від системи "Шлях" відключено:

ФОП Невський Ігор Михайлович;

ФОП Латишева Валентина Іванівна;

ФОП Романенко Ігор Сергійович;

ФОП Бузажи Василь Георгійович;

ФОП Куліш Володимир Владиславович;

ФОП Мицик Андрій Андрійович;

ФОП Коваль Сергій Васильович;

ФОП Голубенко Дмитро Олександрович;

ФОП Кияновський Сергій Сергійович;

ФОП Тімченко Василь Петрович;

ПП "ОДІСЕЙ-ПРОМСНАБ";

ТОВ "ВІКІНГ ТРАНС";

ТОВ "ГОЛ-АВТО".

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Водії цих компаній і ФОПів протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону, зазначають в Укртрансбезпеці.

Нагадаємо, у жовтні від системи "Шлях" відключили шість перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.