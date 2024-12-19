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Від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за схеми з виїздом за кордон

Від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за схеми з виїздом за кордон
Фото: facebook.com/DPSUkraine

В Україні від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Про це йдеться у повідомленні Укртрансбезпеки, повідомляє Економічна правда.

Серед порушників 10 ФОПів та три компанії. Їх відключили на 3 місяці.

Згідно наказом Укртрансбезпеки від системи "Шлях" відключено:

  • ФОП Невський Ігор Михайлович;
  • ФОП Латишева Валентина Іванівна;
  • ФОП Романенко Ігор Сергійович;
  • ФОП Бузажи Василь Георгійович;
  • ФОП Куліш Володимир Владиславович;
  • ФОП Мицик Андрій Андрійович;
  • ФОП Коваль Сергій Васильович;
  • ФОП Голубенко Дмитро Олександрович;
  • ФОП Кияновський Сергій Сергійович;
  • ФОП Тімченко Василь Петрович;
  • ПП "ОДІСЕЙ-ПРОМСНАБ";
  • ТОВ "ВІКІНГ ТРАНС";
  • ТОВ "ГОЛ-АВТО".

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Водії цих компаній і ФОПів протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону, зазначають в Укртрансбезпеці.

Нагадаємо, у жовтні від системи "Шлях" відключили шість перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

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