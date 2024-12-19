Від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за схеми з виїздом за кордон
В Україні від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Про це йдеться у повідомленні Укртрансбезпеки, повідомляє Економічна правда.
Серед порушників 10 ФОПів та три компанії. Їх відключили на 3 місяці.
Згідно наказом Укртрансбезпеки від системи "Шлях" відключено:
- ФОП Невський Ігор Михайлович;
- ФОП Латишева Валентина Іванівна;
- ФОП Романенко Ігор Сергійович;
- ФОП Бузажи Василь Георгійович;
- ФОП Куліш Володимир Владиславович;
- ФОП Мицик Андрій Андрійович;
- ФОП Коваль Сергій Васильович;
- ФОП Голубенко Дмитро Олександрович;
- ФОП Кияновський Сергій Сергійович;
- ФОП Тімченко Василь Петрович;
- ПП "ОДІСЕЙ-ПРОМСНАБ";
- ТОВ "ВІКІНГ ТРАНС";
- ТОВ "ГОЛ-АВТО".
За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Водії цих компаній і ФОПів протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону, зазначають в Укртрансбезпеці.
Нагадаємо, у жовтні від системи "Шлях" відключили шість перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.