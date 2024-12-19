Лідери ЄС хочуть обговорити із Зеленським питання транзиту газу з РФ – Bloomberg

Лідери Євросоюзу мають намір обговорити з президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, серед іншого, транзит російського газу через Україну. Однак шанси на продовження у 2025 році невеликі.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Якщо говорити реалістично, то ні" , - заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у відповідь на запитання про ймовірність відновлення транзиту газу через Україну після 2024 року.

На те саме запитання президент Кіпру Нікос Христодулідіс сказав журналістам:

"Це одне з питань, яке ми обговоримо з президентом Зеленським".

Як зазначає Bloomberg, переговори про збереження транзиту тривають уже кілька місяців, при цьому покупці тепер посилюють тиск, а обговорення стають інтенсивнішими.

Хоча відновлення малоймовірне, оскільки Україна заявила, що не хоче, щоб російський газ продовжував надходити через її територію після закінчення терміну дії поточної угоди, обговорюють можливі альтернативи, що включають паливні свопи та інших посередників.

Як заявив Юрген Шнайдер, глава енергетичного департаменту Міністерства енергетики Австрії, уряд Австрії обізнаний про зусилля Словаччини - однієї з країн, які, як і раніше, залежать від російського газу, - щодо продовження транзиту через Україну, але не знає ні про яку готову до підписання угоду.

Нагадаємо, дружні Москві Словаччина та Угорщина докладають зусиль на державному рівні, щоб Україна продовжила транзит російського газу.

Однак, за оцінкою Європейської комісії, припинення транзиту російського природного газу через Україну з 1 січня 2025 року матиме "незначний" вплив на європейські ціни. Закінчення транзитної угоди вже враховано в зимових цінах на газ".