Командира бригади, у якій знущалися з військових, взяли під варту

Командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн, повідомляє Українська правда.

"За клопотанням прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону суд обрав командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави" , – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків.

Знущання та вимагання у 211 бригаді: що відомо

Раніше "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо вимагання грошей і знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Головнокомандувач Олександр Сирський призначив перевірку та відсторонив на час її проведення командира військової частини Олега Побережнюка.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що Міноборони не отримувало повідомлень щодо випадків знущань з військових 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

Він зазначив, що це явище однозначно ганебне та суперечить основним принципам розбудови сучасного українського війська, однак не є масовим.

17 грудня працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих. Поліція Тернопільщини повідомила про підозру командиру цієї частини Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем.