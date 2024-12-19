Путін про повномасштабну війну з Україною: Треба було почати раніше

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що шкодує про те, що не почав проводити "СВО" раніше. Підготовку Росія також мала б почати раніше.﻿ Про це Путін заявив під час "Підсумків року", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

У Путіна запитали, чи змінив би він своє "рішення лютого 2022 року", мова про початок так званої "спеціальної військової операції", які насправді є вторгнення в Україну.

На це диктатор відповів, що "СВО" треба було починати раніше.

"Таке рішення, яке було ухвалено на початку 2022 року, його потрібно було б ухвалювати раніше, це перше. Друге - треба було почати готуватися, зокрема до "СВО". У тому числі кримські події були спонтанні. Події 2022 року ми теж почали без підготовки до них. Але чому почали? Тому що далі неможливо було стояти на місці і терпіти" , - заявив Путін.

Також він пояснив початок повномасштабного вторгнення в Україну тим, що українська влада відмовилася від виконання Мінських угод і Росію "змусили".