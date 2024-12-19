Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії вступ України в ЄС

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пріоритети роботи нового складу ЄС та вступ України в ЄС, повідомляє Європейська правда.

Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля для консолідації єдності в ЄС довкола України, адже спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру.

"Ключові теми переговорів – пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС. Президент зазначив, що Україна розраховує на відкриття двох кластерів на початку польського головування в Раді Євросоюзу" , – йдеться у повідомленні.

Зеленський і фон дер Ляєн також обговорили використання заморожених російських активів на потреби України. Президент подякував за нову макрофінансову допомогу від ЄС обсягом 18,1 млрд євро в межах кредиту G7 та зазначив, що Україна очікує на отримання першого траншу вже в січні 2025 року.