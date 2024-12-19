Путін розповів, як Орбан пропонував йому "різдвяне" перемир'я

Правитель Росії Володимир Путін під час виступу на так званих "Підсумках року" підтвердив, що прем′єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував йому встановити "різдвяне перемир′я" на декілька днів і провести обмін полоненими. У відповідь кремлівський лідер заявив, що "треба подумати". З посиланням на виступ Путіна на "Підсумках року", повідомляє Українська правда.

"Що стосується короткострокових перемир'їв. Ось із цією пропозицією звернувся до мене прем'єр-міністр Угорщини пан Орбан. Він мені так і сказав... Ну чого це вам варто на день, на два. Це ж різдвяне перемир'я. Ну нічого противник за ці 2-3 дні зробити не зможе" , - сказав диктатор.

Путін сказав у відповідь, що "у принципі треба подумати", але нехай Орбан запитає про це в української сторони.

За словами Путіна, Росія раніше начебто вже погоджувалась щонайменше тричі на такі "заходи".

Він зазначив, що після того як Орбан запитав українську сторону, вона відповіла відмовилась на таку пропозицію.