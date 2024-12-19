Журналісти дізналися, куди РФ постачає вкрадене українське зерно

Росія постачає зерно, ймовірно викрадене в Україні, до Ємену, контрольованого хуситами. Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat та Lloyd's List, повідомляє ЛігаБізнес.

Розслідувачі дійшли цього висновку, дослідивши маршрути перевезень судна Zafar, яке здійснило щонайменше два рейси з окупованого Криму до Ємену за останні місяці.

У жовтні зерно було завантажене на Zafar у порту анексованого Севастополя. У листопаді судно прибуло до порту Ас-Саліф у Західному Ємені, попередньо зупинившись у порту Джибуті для перевірки Механізмом ООН з інспекції та верифікації (UNVIM). Попри цю перевірку, розслідувачі заявляють, що Zafar змогло пройти контроль, хоча портом відправлення був окупований Севастополь.

Zafar раніше вже здійснювало аналогічний рейс із Севастополя і так само уникнуло виявлення. Судно приховувало свою присутність, вимикаючи автоматизовану систему ідентифікації (AIS).

Севастопольський порт перебуває під санкціями США та Великої Британії, а термінал, до якого причалювало судно, — під санкціями ЄС. Водночас санкцій ООН проти порту Севастополь чи Росії немає, що дозволяє суднам уникати юридичних наслідків.

Про точне походження зерна, перевезеного Zafar, немає даних. Проте українські фермери на окупованих територіях неодноразово звинувачували російських військових у крадіжці продукції для подальшого експорту, йдеться в розслідуванні.

У Міністерстві закордонних справ України назвали цей випадок обурливим. "Україна продовжує докладати всіх зусиль, щоб викрити систематичне й широкомасштабне викрадення Росією українського зерна, його незаконне перевезення через тимчасово окуповані території та незаконну діяльність у наших закритих морських портах", — заявили у відомстві.

Ємен, одна з найбідніших країн світу, вже багато років страждає від громадянської війни. Конфлікт між визнаним урядом і підтримуваними Іраном хуситами призвів до гуманітарної катастрофи, масових смертей і мільйонів переміщених осіб.