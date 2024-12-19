Данія виділила Україні понад €280 мільйонів для посилення ППО

Данія виділила 2,1 мільярда датських крон (більше ніж 281 мільйон євро) на зміцнення української протиповітряної оборони. Про це заявило Міністерство оборони країни, повідомляє Радіо Свобода.

До пакету також входить фінансовий внесок у функціонування українських винищувачів F-16.

«Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є можливість захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми надаємо пріоритет більшій підтримці протиповітряної оборони» , – йдеться в коментарі міністра оборони країни Троелса Лунда Поулсена.

Міноборони країни нагадує, що Данія спільно зі Швецією передає Україні низку бойових машин піхоти CV90.

На початку грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії.

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