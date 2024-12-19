Зеленський відреагував на ідею Путіна "дуелі" над Києвом з "Орєшніком"

Президент Володимир Зеленський заявив, що адекватна людина не могла запропонувати «технологічну дуель» над Києвом між російським «Орєшніком» і західними системами ППО, як це зробив кремлівський диктатор Володимир Путін, тільки відморозок, повідомляє Укрінформ.

Про це глава Української держави сказав на пресконференції у Брюсселі.