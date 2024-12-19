Зеленський відреагував на ідею Путіна "дуелі" над Києвом з "Орєшніком"
Президент Володимир Зеленський заявив, що адекватна людина не могла запропонувати «технологічну дуель» над Києвом між російським «Орєшніком» і західними системами ППО, як це зробив кремлівський диктатор Володимир Путін, тільки відморозок, повідомляє Укрінформ.
Про це глава Української держави сказав на пресконференції у Брюсселі.
«Сьогодні товаріщ з Кремля сказав, що Росія пропонує «технологічну дуель»… Путін каже, що ми вдаримо наприклад, кудись по Києву «Орєшніком», а вони ( західні партнери України, - ред.) нехай поставлять протиповітряну оборону, ну, й подивимось, що буде». Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозок», - сказав Зеленський.