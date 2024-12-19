Зеленський назвав складові сильної позиції України для переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський перерахував складові, за яких, на його думку, позиція України буде достатньо сильною для початку потенційних перемовин з Росією. ﻿Про це Зеленський сказав під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Першою складовою для сильної позиції Зеленський назвав стабільний фронт.

"Здається що це дуже просто – а це дуже непросто… Це передбачає, що Росія не має армії, що спроможна просуватися вперед" , – зазначив він.

Другим пунктом президент назвав обіцяну партнерами підготовку, оснащення і злагодження нових бригад – що відбувається не так, як розраховувала Україна за підсумками домовленостей.

"Далі – фінансова підтримка. Ми сьогодні маємо підтримку завдяки рішенню "сімки". Рішення є, гроші будуть надходити… Це означає економічну та макрофінансову стабільність" , – нагадав президент.

Четвертим пунктом він назвав переконливі гарантії безпеки, щоб за якийсь час Росія не напала знову.

"Потрібно мати зрозумілу позицію без будь-яких сюрпризів. Ми повинні знати, які гарантії безпеки будуть… У нас близько 8 мільйонів людей за кордоном. Яким чином вони будуть повертатись – підтримувати економіку, сплачувати податки - якщо вони не знають, що буде завтра?" , – наголосив Зеленський.

Ще однією складовою він назвав сильну позицію нової адміністрації у США – "готової до посилення України, до тотальних санкцій проти Росії".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна зараз не готова починати якісь перемовини з Росією, оскільки не відчуває достатньої підтримки з боку Заходу, аби вести їх із сильної позиції.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що західні столиці повинні припинити підштовхувати Україну до мирних переговорів і натомість забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були "порожніми".