Кількість північнокорейських військових у РФ не перевищує 12 тисяч - Зеленський

Кількість військових з Північної Кореї, дислокованих у Росії, зокрема у Курській області, наразі не перевищує 12 тисяч.﻿ Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

“Що стосується північнокорейських військових, ми їх бачимо. Понад 12 тисяч ми поки що не бачимо. Чи буде більше тієї кількості, яка зафіксована нашими спецслужбами, – не знаю, подивимося” , – сказав глава держави.

Зеленський додав, що поки що полонених північнокорейців не було, але Україна має відео та фотографії з убитими солдатами з КНДР.

“Знаходять їх практично всіх з російськими паспортами, з документами РФ. Усе це... зафіксовано” , – сказав президент.

Він також розповів, що росіяни спалюють обличчя північнокорейців, щоб їх не можна було впізнати на фото і відео.

“Те саме, що вони робили зі своїми військовими: вони їх повністю спалювали, а кого не спалювали – їх залишали на землі гнити. А тут вони спалюють їм обличчя” , – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, у жовтні Національна служба розвідки Південної Кореї заявила, що північнокорейський режим вирішив відправити 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України.

Міністерство оборони США 26 листопада підтвердило, що в Росії розгорнуто щонайменше 12 тисяч військових з Північної Кореї для підтримки війни Кремля проти України.

Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема – у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.

19 грудня Міноборони Великої Британії поінформувало, що військові з Північної Кореї зазнають значних втрат у боях у Курській області (РФ), де триває операція Сил оборони України.

Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квон із посиланням на дані розвідки заявив, що щонайменше 100 північнокорейських військових, дислокованих в Росії, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях з українськими військами в Курській області.

Видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у її війні проти України.