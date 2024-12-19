Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

19 грудня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. З посиланням на Вищу раду правосуддя, повідомляє ЮрЛіга.

Рада вирішила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку:

Андрієнко Ганну Вячеславівну - з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави;

Феськова Петра Васильовича - з посади судді Млинівського районного суду Рівненської області;

Трушину Ольгу Іванівну - з посади судді Біляївського районного суду Одеської області.