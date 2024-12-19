Сили оборони відбили спробу окупантів розширити плацдарм біля річки Оскіл

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили механізований наступ противника та уразили і знищили 21 одиницю бронетехніки ворога.﻿ З посиланням на пресс-лужбу ОСУВ «Хортиця», повідомляє Укрінформ.

«18 грудня противник здійснив спробу розширення плацдарму біля річки Оскіл. Ворог двома колонами бронетехніки висунувся двома напрямками. Однак підрозділи Сил оборони не дали йому просунутись уперед. В результаті злагодженої роботи підрозділів: батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр імені Кошового отамана Івана Сірка, десантників 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади та гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені Гетьмана Петра Дорошенка «Буревій» було уражено та знищено 21 одиницю бронетехніки противника» , - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зокрема, було знищено 2 танки Т-80 та 9 БМП, уражено: МТ-ЛБ – 1 од., БТР – 1 од., БМП – 8 од.

В пресслужбі наголосили, що спільними зусиллями декількох підрозділів Сил оборони механізований наступ противника на Купʼянському напрямку відбили.