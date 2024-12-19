Зеленський закликав країни ЄС присилати миротворців до України

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів Євросоюзу з пропозицією долучатися до ідеї президента Франції Емманюеля Макрона щодо розміщення європейського військового контингенту в Україні. З посиланням на текст виступу Зеленського, опублікуваний на сайті Офісу президента, повідомляє Європейська правда.

"Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо військового контингенту в Україні в межах цих гарантій і закликаємо інших партнерів приєднатися до цих зусиль, це допоможе покласти край війні" , – заявив він.

Зеленський вчергове наголосив, що для України неприйнятний результат потенційних перемовин, який означатиме просто призупинення бойових дій, оскільки це вигідно лише Росії.

Він висловив очікування, що з офіційним вступом на посаду новий президент США Дональд Трамп активізує зусилля для завершення війни.

"Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом… Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію" , – вважає Зеленський.

Напередодні президент Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

У спілкуванні зі ЗМІ у Брюсселі він наголосив, що не бачить сенсу у зниженні мобілізаційного віку, оскільки ключовою проблемою є нестача зброї і повільні темпи підготовки нових бригад.