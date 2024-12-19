Майже 70% українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами
В Україні зменшується кількість громадян, які вважають, що держава виконує зобов'язання перед ветеранами повномасштабної війни проти нашої країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного 5-6 грудня 2024 Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Дзеркало тижня.
У липні 2022 року таку думку мали 69%, у січні 2023 – 53%, а вже у грудні цього року – лише 25%. Разом з тим, зараз 68% переконані, що держава не виконує зобов'язання.
Серед громадян, які вважають, що держава не виконує своїх зобов’язань перед ветеранами, абсолютна більшість стверджує, що в першу чергу цього не роблять такі інституції: Верховна Рада (59%), Кабінет Міністрів (30%), президент (28%), місцеві ради та виконкоми (27%), міністерства та відомства (19%).
На думку 78% респондентів, суспільство поважає ветеранів. Мають протилежну думку —17%. Окрім цього, 53% громадян вказують на неефективність державних програм по створенню інклюзивного простору для осіб з інвалідністю, 37% — протилежної думки. Жителі прифронтових та центральних областей, родичі тих, котрі воювали в АТО та нині воюють, а також старше населення, частіше зазначали про неефективність таких програм.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.