Майже 70% українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами

В Україні зменшується кількість громадян, які вважають, що держава виконує зобов'язання перед ветеранами повномасштабної війни проти нашої країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного 5-6 грудня 2024 Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Дзеркало тижня.

У липні 2022 року таку думку мали 69%, у січні 2023 – 53%, а вже у грудні цього року – лише 25%. Разом з тим, зараз 68% переконані, що держава не виконує зобов'язання.

/img/forall/u/518/53/Messenger_creation_B55F9B62-2C6A-42A0-A204-2B0E9533CED3.jpeg Соціологічна група "Рейтинг"

Серед громадян, які вважають, що держава не виконує своїх зобов’язань перед ветеранами, абсолютна більшість стверджує, що в першу чергу цього не роблять такі інституції: Верховна Рада (59%), Кабінет Міністрів (30%), президент (28%), місцеві ради та виконкоми (27%), міністерства та відомства (19%).

/img/forall/u/518/53/Messenger_creation_AE3200F3-4B72-4AC4-8CB0-3E857426E192.jpeg Соціологічна група "Рейтинг"

На думку 78% респондентів, суспільство поважає ветеранів. Мають протилежну думку —17%. Окрім цього, 53% громадян вказують на неефективність державних програм по створенню інклюзивного простору для осіб з інвалідністю, 37% — протилежної думки. Жителі прифронтових та центральних областей, родичі тих, котрі воювали в АТО та нині воюють, а також старше населення, частіше зазначали про неефективність таких програм.

/img/forall/u/518/53/Messenger_creation_FE43D51D-09A4-42DA-9214-0ADB64EF14B8.jpeg Соціологічна група "Рейтинг"