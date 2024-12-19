Єврокомісія схвалила виділення Україні €18,1 млрд кредиту від G7

Європейська комісія схвалила надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18,1 мільярда євро. Про це йдеться на сайті Єврокомісії, повідомляє Лівий берег.

Кредит виплачуватимуть частинами протягом 2025 року, а перший транш Україна отримає на початку січня.

Це є внесок ЄС в ініціативу G7 «Кредити для прискорення отримання доходів для України» (ERA). Ця ініціатива передбачає колективну допомогу нашій державі у розмірі 45 мільярдів євро для реагування на потреби бюджетної сфери, оборони і відновлення України.

Ініціатива ERA підтримує механізми співробітництва у сфері фінансів, що дозволяє отримати надзвичайні надходження від знерухомлених російських активів.

Цього місяця Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою заявив, що у січні 2025 року мають запрацювати конкретні фінансові механізми, аби заморожені активи РФ допомагали Україні.

Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про потребу переходу від заморожування російських активів до їх арешту.