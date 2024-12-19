Санду очікує припинення постачання газу від "Газпрому" до Молдови з січня

Президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна може не отримувати російський газ з нового року. З посиланням на Newsmaker, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зокрема, Санду висловилася на захист поїздки вже ексміністра енергетики Віктора Парлікова до Росії на перемовини з "Газпромом". За її словами, це була "необхідна" поїздка.

"Вона була необхідна, тому що у нас є контракт із "Газпромом" і важливо було перевірити, чи виконає він свої контрактні зобов’язання. І якщо ні - потрібно шукати рішення для наших громадян на лівому боці Дністра" , - зазначила Санду.

Вона також додала, що поки очікуваним виглядає сценарій, що з початком 2025 року країна залишиться без російського газу.

"Досі "Газпром" не дав чіткої відповіді, і ми припускаємо, що з 1 січня постачання газу не буде", сказала Санду.