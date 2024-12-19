ТЦК та поліція "викурювали" водія з автівки газом, Міноборони відреагувало
У мережу виклали відео інциденту на Київщині, коли поліцейські та представники ТЦК та СП намагалися "викурити" газом водія автомобіля, ймовірно для перевірки документів. Міноборони вийшло з заявою про засудження таких дій і пообіцяло притягнути винних до відповідальності. З посиланням на відео з соцмереж, пресслужбу Міноборони, повідомляє Українська правда.
На відео, яке з’явилося в соцмережах, видно, як представники ТЦК намагаються відкрити скло авта, а представник поліції витягує балончик з газом і розпилює його в салон машини. Пізніше представники групи оповіщення намагають підпалити автівку.
Міністерство оборони заявило, що категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.
Зазначається, що стосовно інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.
"Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність та співпрацю", - повідомили МОУ.