ТЦК та поліція "викурювали" водія з автівки газом, Міноборони відреагувало

У мережу виклали відео інциденту на Київщині, коли поліцейські та представники ТЦК та СП намагалися "викурити" газом водія автомобіля, ймовірно для перевірки документів. Міноборони вийшло з заявою про засудження таких дій і пообіцяло притягнути винних до відповідальності. З посиланням на відео з соцмереж, пресслужбу Міноборони, повідомляє Українська правда.

На відео, яке з’явилося в соцмережах, видно, як представники ТЦК намагаються відкрити скло авта, а представник поліції витягує балончик з газом і розпилює його в салон машини. Пізніше представники групи оповіщення намагають підпалити автівку.

Представники ТЦК та поліції на Київщині намагалися "викурити" газом водія і підпалювали його автовідео з соцмереж pic.twitter.com/Khy1Xrh0s4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 19, 2024

Міністерство оборони заявило, що категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.

Зазначається, що стосовно інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.