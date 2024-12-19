У ЦПД розібрали головні тези Путіна під час "Прямої лінії"

Під час чергової Прямої лінії російський диктатор Володимир Путін намагався продемонструвати зростання військової та економічної сили Росії, проте пропагандистські заготівлі не виправдали себе. Про це заявив Центр протидії дезінформації, повідомляє Новое время.

Зазначається, що на фоні рекордної інфляції та падіння промисловості Путін намагався переконати росіян, що з економікою у РФ «все чудово», використовуючи маніпуляції з «усередненими цифрами».

Очевидну поразку Росії в Сирії президент РФ подав як «перемогу», змінивши цілі військової присутності країни в цій державі заднім числом, пише ЦПД.

Провокація США на «поєдинок» з російським Орешником — черговий акт залякування Заходу, що не справив очікуваного враження, вважають у Центрі.

Спеціально запрошений на ефір американський журналіст, якому дозволили поставити «гостре» запитання, став частиною класичної тактики авторитарних режимів.

Декларативні заяви про «найсильнішу у світі російську армію», «готовність до переговорів і компромісів», «справжній суверенітет Росії», а також цинічні жарти — чергове повторення старих пропагандистських кліше, підсумували в ЦПД.

19 грудня Путін заявив, що так звану «спеціальну воєнну операцію» слід було розпочати раніше. Також він назвав війну «двіжухою».

Також російський диктатор прокоментував зміну ядерної доктрини Росії і вирішив укотре озвучити ядерні погрози. Путін заявив, що нова ядерна доктрина передбачає захист від якихось нових військових ризиків, які нібито можуть стати загрозою для суверенітету Росії.